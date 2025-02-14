Глава Пентагону: Європа не може вважати, що військова присутність США триватиме вічно
Європа не повинна сподіватись на те, що військова присутність США на континенті триватиме вічно.
Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет на пресконференції у Варшаві в п’ятницю, його слова наводить CNN.
Відповідаючи на запитання, чи розглядають США в рамках переговорів з Росією про припинення війни можливість зменшення військової присутності в Східній Європі або відмови від постійної військової присутності в Польщі, Гегсет підкреслив, що його країна "віддана альянсу НАТО", але припустив, що її майбутня військова присутність в Європі може стати предметом обговорень.
"Рівень американських військ на континенті є важливим. Те, що станеться через п'ять, 10 чи 15 років є частиною більш широкої дискусії, яка відображає рівень загрози, позицію Америки і наші потреби в усьому світі", – сказав Гегсет.
"Ось чому наше послання є таким чітким для наших європейських союзників: зараз саме час інвестувати. Тому що ви не можете вважати, що американська присутність триватиме вічно", – сказав він.
Гегсет відзначив, що необхідність США протистояти іншим загрозам, таким як Китай, означає, що "такі країни, як Польща та інші" повинні будуть "активізуватися" в Європі.
Гегсет додав, що теплий прийом, який він отримав у Польщі, "змусив би мене захотіти вітати більше (американських) військ у Польщі", але швидко уточнив, що "це не політична заява, це просто те, що я відчуваю".
Тим часом раніше ЗМІ повідомляли, що європейські посадовці домагаються від нової адміністрації президента США зобов'язання взяти участь у гарантуванні безпеки України, зокрема, надавши американські війська для потенційної миротворчої місії.
А віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США ще можуть змінити позицію по Росії і спрямувати війська в Україну.
Очікується, що у п'ятницю, 14 лютого, Венс має виступити на Мюнхенській конференції з безпеки, а також зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.