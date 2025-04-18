Китай припинив купувати СПГ у США на тлі зростання закупівель в РФ

Китай припинив купувати скраплений природний газ у США після введення 15-відсоткового тарифу на ці поставки 10 лютого.

Про це пише видання The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Дані відстеження суден свідчать про те, що Пекін продовжує відокремлюватись від американської економіки. Китайський імпорт СПГ зі США вже впав до низького рівня у період з листопада по січень, свідчать дані митної служби Китаю.

Натомість Китай розширив закупівлі у Росії, яка минулого року поставила до країни в чотири рази більше скрапленого газу, ніж Сполучені Штати.

Лише два вантажні судна з СПГ зі США прямували до Китаю, коли Пекін запровадив тарифи на американське викопне паливо у відповідь на перший раунд 10-відсоткових тарифів на китайські товари, запроваджених Трампом.

За даними бельгійської енергетичної компанії Kpler, один корабель прибув до Китаю до того, як тарифи набули чинності, і вивантажив свій вантаж, а інший попрямував до Бангладеш, щоб уникнути тарифів.

Бойкот Європою природного газу з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році означає, що російський газ продається за дуже низькою ціною, тоді як європейські компанії платять значно більше за газ з інших країн, включаючи США.

Таким чином, китайські компанії отримали можливість купувати багато газу за низькою ціною в Росії, а не в Сполучених Штатах.

Поставки СПГ із США до Китаю різко зросли після підписання в січні 2020 року торгової угоди між Пекіном і Вашингтоном. Угода містила обіцянку Китаю збільшити закупівлю американського газу, але не обов'язково для використання в Китаї.

Потім вони різко впали у 2022 році, оскільки американський газ відправлявся до Європи за високими цінами після рішення європейців не купувати російський газ.

За даними митної адміністрації Китаю, минулого року на Сполучені Штати припадало 3% імпорту природного газу в Китай.

У той самий час посадовці Європейської комісії відмовились від ідеї включити заборону імпорту російського СПГ в межах пакетів санкцій проти Росії.

Нині планується, що замість заборони Єврокомісія розробить нову дорожню карту, аби покласти край залежності ЄС від російських енергоносіїв до 2027 року.