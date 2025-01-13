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Десять країн ЄС закликають до санкцій проти російського газу

Новини — Понеділок, 13 січня 2025, 18:25 — Олег Павлюк

Група з 10 країн Європейського Союзу наполягає на посиленні санкцій проти Росії шляхом запровадження подальших обмежень на природний газ і посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на нафту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який є в його розпорядженні, пише "Європейська правда".

Підписанти документа хочуть заборонити імпорт трубопровідного і скрапленого природного газу до ЄС, щоб обмежити доходи, які Кремль використовує для фінансування війни в Україні.

"Як кінцеву мету необхідно якнайшвидше заборонити імпорт російського газу і СПГ (скрапленого природного газу. – Ред.). Альтернативою повній забороні могло б стати поступове скорочення використання російського газу і СПГ", – йдеться в тексті, який цитує Bloomberg.

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Там також закликається накласти додаткові санкції на російський флот танкерів, що перевозить СПГ, аби їм забороняли заходити в порти та отримувати послуги на території ЄС.

Заяву підписали три країни Балтії, Данія, Ірландія, Польща, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція, вказує Bloomberg.

Як повідомлялося, Європейська комісія у вівторок, 14 січня, розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо 16-го пакета санкцій проти Росії.

Шість країн Європейського Союзу на цьому тлі закликали Європейську комісію знизити граничну ціну на російську нафту, встановлену країнами "Групи семи" на рівні 60 доларів за барель.

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санкції Енергетика Росія
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