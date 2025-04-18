Китай прекратил покупать СПГ у США на фоне роста закупок в РФ

Китай прекратил покупать сжиженный природный газ в США после введения 15-процентного тарифа на эти поставки 10 февраля.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Данные отслеживания судов свидетельствуют о том, что Пекин продолжает отделяться от американской экономики. Китайский импорт СПГ из США уже упал до низкого уровня в период с ноября по январь, свидетельствуют данные таможенной службы Китая.

При этом Китай расширил закупки у России, которая в прошлом году поставила в страну в четыре раза больше сжиженного газа, чем Соединенные Штаты.

Только два грузовых судна с СПГ из США направлялись в Китай, когда Пекин ввел тарифы на американское ископаемое топливо в ответ на первый раунд 10-процентных тарифов на китайские товары, введенных Трампом.

По данным бельгийской энергетической компании Kpler, один корабль прибыл в Китай до того, как тарифы вступили в силу, и выгрузил свой груз, а другой направился в Бангладеш, чтобы избежать тарифов.

Бойкот Европой природного газа из России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году означает, что российский газ продается по очень низкой цене, тогда как европейские компании платят значительно больше за газ из других стран, включая США.

Таким образом, китайские компании получили возможность покупать много газа по низкой цене в России, а не в Соединенных Штатах.

Поставки СПГ из США в Китай резко выросли после подписания в январе 2020 года торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном. Соглашение содержало обещание Китая увеличить закупку американского газа, но не обязательно для использования в Китае.

Затем они резко упали в 2022 году, поскольку американский газ отправлялся в Европу по высоким ценам после решения европейцев не покупать российский газ.

По данным таможенной администрации Китая, в прошлом году на Соединенные Штаты приходилось 3% импорта природного газа в Китай.

В то же время чиновники Европейской комиссии отказались от идеи включить запрет импорта российского СПГ в рамках пакетов санкций против России.

Сейчас планируется, что вместо запрета Еврокомиссия разработает новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости ЕС от российских энергоносителей до 2027 года.