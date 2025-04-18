CNN: заява Рубіо про відмову від пошуку миру в Україні відображає позицію Трампа

Державний секретар США Марк Рубіо передавав позицію президента Дональда Трампа своєю заявою про те, що Вашингтон може відмовитись від зусиль з пошуку мирного врегулювання між Україною та РФ.

Про це телеканалу CNN повідомило поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

Співрозмовник CNN сказав, що Трамп "не має безмежного терпіння до того, що люди стають у позу і грають в ігри", маючи на увазі пошук шляхів мирного врегулювання.

За словами цього джерела, Рубіо своїми заявами висловив "розчарування" президента США тим, що прогрес його мирних зусиль нині не є "таким, як він думав".

Джерело СNN також вказало на три зустрічі посланника Трампа Стіва Віткоффа з Владіміром Путіним, а також численні зустрічі представників США з президентом України Володимиром Зеленським, на яких обговорювалося припинення війни.

"Настав час взятись за це всерйоз", – додало джерело.

Раніше у пʼятницю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

Тим часом стало відомо, що США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною, які, зокрема, передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню.