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CNN: заявление Рубио об отказе от поиска мира в Украине отражает позицию Трампа

Новости — Пятница, 18 апреля 2025, 18:30 — Олег Павлюк

Государственный секретарь США Марк Рубио передавал позицию президента Дональда Трампа своим заявлением о том, что Вашингтон может отказаться от усилий по поиску мирного урегулирования между Украиной и РФ.

Об этом телеканалу CNN сообщил информированный источник, пишет "Европейская правда".

Собеседник CNN сказал, что Трамп "не имеет безграничного терпения к тому, что люди становятся в позу и играют в игры", имея в виду поиск путей мирного урегулирования.

По словам этого источника, Рубио своими заявлениями выразил "разочарование" президента США тем, что прогресс его мирных усилий сейчас не является "таким, как он думал".

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Источник СNN также указал на три встречи посланника Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, а также многочисленные встречи представителей США с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых обсуждалось прекращение войны.

"Пришло время взяться за это всерьез", – добавил источник.

Ранее в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Между тем стало известно, что США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые, в частности, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.

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