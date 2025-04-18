CNN: заявление Рубио об отказе от поиска мира в Украине отражает позицию Трампа

Государственный секретарь США Марк Рубио передавал позицию президента Дональда Трампа своим заявлением о том, что Вашингтон может отказаться от усилий по поиску мирного урегулирования между Украиной и РФ.

Об этом телеканалу CNN сообщил информированный источник, пишет "Европейская правда".

Собеседник CNN сказал, что Трамп "не имеет безграничного терпения к тому, что люди становятся в позу и играют в игры", имея в виду поиск путей мирного урегулирования.

По словам этого источника, Рубио своими заявлениями выразил "разочарование" президента США тем, что прогресс его мирных усилий сейчас не является "таким, как он думал".

Источник СNN также указал на три встречи посланника Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, а также многочисленные встречи представителей США с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых обсуждалось прекращение войны.

"Пришло время взяться за это всерьез", – добавил источник.

Ранее в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Между тем стало известно, что США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые, в частности, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.