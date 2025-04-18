ЗМІ: США пропонують послабити санкції проти РФ і відмовитись від України в НАТО

США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною, які, зокрема, передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось агентство Bloomberg.

Європейські співрозмовники Bloomberg кажуть, що свій план США презентували під час серії зустрічей у Парижі напередодні, 17 квітня.

Їхня пропозиція передбачає фактичне замороження війни, причому українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть джерела агентства.

Пропозиція США також передбачає послаблення санкцій проти Росії та відкидає обговорення прагнення України стати членом НАТО, пише Bloomberg, зазначаючи, що джерела відмовились розкривати інші деталі.

Один із посадовців, який говорив з Bloomberg на умовах анонімності, заявив, що згадані плани не будуть "остаточним врегулюванням", а європейські союзники України не визнаватимуть її окуповані території російськими.

Посадовці також підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Росія не погодиться припинити бойові дії, і наголосили на важливості надання Україні гарантій безпеки для забезпечення будь-якої угоди.

Раніше в пʼятницю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп відмовиться від спроб укласти мирну угоду між Росією і Україною, якщо не буде чітких ознак того, що це можливо зробити.

У Кремлі у відповідь на коментарі Рубіо заявили про певний прогрес і напрацювання щодо врегулювання війни в Україні, але відзначили "безліч складних питань".

Тим часом президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Росія передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.