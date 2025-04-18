У Чехії реагують на заяву США: Трампа ніколи не цікавила Україна і її жертви

У Чехії, реагуючи на заяву держсекретаря США Марко Рубіо про можливу відмову від зусиль з досягнення миру в Україні, заявили, що саме Україна на відміну від РФ прийняла американську пропозицію припинення вогню.

Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Ліпавський після заяви Рубіо наголосив, що Україна прийняла американську пропозицію про припинення вогню місяць тому, але замість цього Росія продовжує здійснювати боягузливі атаки на цивільне населення.

За словами Ліпавського, Європа наразі готується до всіх варіантів, в тому числі і до мирного врегулювання. "Але до тих пір ми будемо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе від російського терору", – сказав він.

Ліпавський прикріпив до свого допису в X фрагмент свого виступу в середу на CNN Prima News, в якому він зазначив, що Росія ще не прийняла жодного з варіантів, запропонованих Сполученими Штатами. "Зрозуміло, чому. Росіяни думають, що вони все ще можуть досягти своїх цілей", – сказав він.

"З самого початку здається, що Трамп не зацікавлений в Україні. І вона його ніколи не цікавила. Ані життя українців, ані підтримання міжнародного порядку", – відреагував на заяви Рубіо в мережі X депутат Європарламенту Ян Фарський.

За його словами, єдине, що Трамп бачить в Україні – це бізнес і ресурси для США. "І це те, чого він домагався з самого початку. Незалежно від людських жертв, незалежно від міжнародного права", – додав він.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав зустрічі в Парижі в четвер, 17 квітня, дипломатичним успіхом Франції, який поєднав за одним столом американців, європейців та українців.

А спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив про "дуже продуктивні" зустрічі в Парижі та показав світлину з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником Міністерства оборони Рустемом Умєровим.