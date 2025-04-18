ЗМІ: Держдеп за Трампа згортає моніторинг прав людини у світі

Зі щорічних звітів Державного департаменту США про права людини у світі за адміністрації Дональда Трампа без публічно оголошених пояснень зникли цілі розділи.

Про це стало відомо мовнику NPR, який посилається на внутрішні документи Держдепу, пише "Європейська правда".

Нові інструкції містяться у внутрішній записці Держдепу, яка доручає співробітникам відомства привести звіти про права людини у відповідність до поточної політики США та "нещодавно виданих указів президента" Дональда Трампа.

Зовнішньополітичне відомство США, серед іншого, не буде висвітлювати такі порушення прав людини, як суворі умови утримання ув'язнених, корупцію в уряді та обмеження на участь у політичному процесі, стверджує NPR.

Також зі звітів вилучать усі згадки про насильство та дискримінацію щодо ЛГБТК+, "недобровільні або примусові медичні або психологічні практики", "довільне або незаконне втручання в особисте життя", "серйозні обмеження свободи інтернету" тощо.

У звітах, згідно з цитованими NPR інструкціями, і далі будуть висвітлюватись такі порушення, як воєнні злочини і геноцид, антисемітизм, права робітників і дитячі шлюби – але й тут кількість прикладів таких порушень має бути зведена до одного замість кількох.

Як приклад, NPR наводить звіт про Угорщину, відредагована версія якого була розповсюджена як зразок застосування нових вказівок: у ньому викреслено розділ під назвою "Корупція в уряді".

Джерела в Державному департаменті сказали NPR, що переглянуті версії звітів про права людини у світі будуть опубліковані не раніше травня.

Раніше ЗМІ також дізнались, що співробітники НАТО пом'якшують формулювання щодо клімату, гендерної рівності і різноманітності як запобіжний захід для уникнення дій у відповідь з боку адміністрації Трампа.