СМИ: Госдеп при Трампе сворачивает мониторинг прав человека в мире

Из ежегодных отчетов Государственного департамента США о правах человека в мире при администрации Дональда Трампа без публично объявленных объяснений исчезли целые разделы.

Об этом стало известно вещателю NPR, который ссылается на внутренние документы Госдепа, пишет "Европейская правда".

Новые инструкции содержатся во внутренней записке Госдепа, которая поручает сотрудникам ведомства привести отчеты о правах человека в соответствие с текущей политикой США и "недавно изданных указов президента" Дональда Трампа.

Внешнеполитическое ведомство США, среди прочего, не будет освещать такие нарушения прав человека, как суровые условия содержания заключенных, коррупцию в правительстве и ограничения на участие в политическом процессе, утверждает NPR.

Также из отчетов изымут все упоминания о насилии и дискриминации в отношении ЛГБТК+, "недобровольные или принудительные медицинские или психологические практики", "произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь", "серьезные ограничения свободы интернета" и тому подобное.

В отчетах, согласно цитируемым NPR инструкциям, и дальше будут освещаться такие нарушения, как военные преступления и геноцид, антисемитизм, права рабочих и детские браки – но и здесь количество примеров таких нарушений должно быть сведено к одному вместо нескольких.

В качестве примера NPR приводит отчет о Венгрии, отредактированная версия которого была распространена как образец применения новых указаний: в нем вычеркнут раздел под названием "Коррупция в правительстве".

Источники в Государственном департаменте сказали NPR, что пересмотренные версии отчетов о правах человека в мире будут опубликованы не раньше мая.

Ранее СМИ также узнали, что сотрудники НАТО смягчают формулировки по климату, гендерному равенству и разнообразию в качестве меры предосторожности во избежание ответных действий со стороны администрации Трампа.