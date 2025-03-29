ЗМІ: У Трампа вирішили, що заборона програм "різноманіття й інклюзивності" стосується і підрядників з ЄС

Деякі французькі компанії, що працюють із урядовими агентствами США, нібито отримали від американської сторони листа з проханням підтвердити, що вони не застосовують у себе програм, які заохочують різноманітність, рівність та інклюзивність – відомих за абревіатурою DEI, які почали згортати з приходом до влади адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Анонімний співрозмовник видання розповів, що у листі, який надійшов від посольства США у Франції, йдеться про те, що указ Трампа стосовно заборони програм DEI стосується і компаній за межами США, якщо вони є постачальниками товарів чи послуг для урядових агентств.

З листом нібито надійшов опитувальник, через який французькі компанії просять підтвердити дотримання ними указу Трампа. Спершу інформація про це з’явилась у французькому Les Échos.

Документ, з яким вдалося ознайомитись Financial Times, має заголовок "сертифікація щодо дотримання вимог чинного федерального законодавства з протидії дискримінації".

У ньому йдеться, що підрядники, які надають послуги для Держдепу США, повинні підтвердити, що "не виконують ніяких програм з просування різноманіття, рівності та інклюзивності, що порушують будь-яке чинне законодавство з протидії дискримінації".

Конкретний перелік компаній, які отримали листа, поки невідомий журналістам. Але потенційно це може стосуватися підприємств ОПК, консалтингових та інфраструктурних компаній.

Топпосадовець банківської сфери з Парижа, з яким FT спілкувались на цю тему, сказав, що шокований листом і це "цілковит божевілля".

Про ситуацію вже знають у Мінфіні Франції, оскільки компанії, яким надійшла така вимога американської сторони, повідомили про це.

"Ця практика відображає цінності нової влади у США. Вони не такі, як наші. Міністерство нагадає нашим колегам в уряді США про це", – прокоментував неназваний співрозмовник, наближений до міністра фінансів Франції.

В цілому ж у Франції подібні програми не практикуються через законодавчі обмеження щодо збору інформації про етнічне походження. Роботодавцям не дозволено враховувати расове чи етнічне походження у кадрових рішеннях.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що з 2 квітня запровадить тарифи у розмірі 25% на імпорт автомобілів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі. Прем'єр Канади також пообіцяв відповідь.

У відповідь на це Трамп пригрозив Канаді і ЄС ще більшими тарифами, якщо вони скоординовано реагуватимуть на його торгову війну.