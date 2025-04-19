У Пентагоні підтвердили, що планують скорочення контингенту у Сирії

У Пентагоні підтвердили, що Сполучені Штати планують скоротити військову присутність у Сирії приблизно удвічі.

Як повідомляє Reuters, про це сказав головний речник Пентагону Шон Парнелл, пише "Європейська правда".

Павелл підтвердив інформацію, що США готують скорочення чисельності свого контингенту у Сирії. Наразі це близько 2000 військовослужбовців, розміщених на декількох базах – переважно на північному сході країни.

"Цей усвідомлений і заснований на умовах процес знизить присутність США у Сирії до менш як тисячі військовослужбовців у наступні місяці", – зазначив Парнелл.

Речник зазначив, що при цьому Центральне командування армії США продовжить удари по залишках сил ІДІЛ у Сирії та співпрацювати з союзниками у регіоні для протидії терористичній загрозі.

Однією з ключових цілей присутності США у Сирії було запобігання відродженню "Ісламської держави". Кількість американських військовослужбовців була збільшена до понад 2 тисяч після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, у грудні 2024 року сирійський диктатор Башар аль-Асад втік з країни. Після цього багато сирійців почали повертатись на батьківщину, але ситуація в країні залишається непевною. Новий перехідний уряд Сирії склав присягу 29 березня.

Західні лідери розпочали контакти з новою владою та закликають до інклюзивного політичного процесу в країні як передумови для того, щоб Сирія за нової влади вийшла з міжнародної ізоляції.

У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.