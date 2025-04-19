В Пентагоне подтвердили, что планируют сокращение контингента в Сирии

В Пентагоне подтвердили, что Соединенные Штаты планируют сократить военное присутствие в Сирии примерно вдвое.

Как сообщает Reuters, об этом сказал главный представитель Пентагона Шон Парнелл, пишет "Европейская правда".

Пауэлл подтвердил информацию, что США готовят сокращение численности своего контингента в Сирии. Сейчас это около 2000 военнослужащих, размещенных на нескольких базах – преимущественно на северо-востоке страны.

"Этот осознанный и основанный на условиях процесс снизит присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в последующие месяцы", – отметил Парнелл.

Спикер добавил, что при этом Центральное командование армии США продолжит удары по остаткам сил ИГИЛ в Сирии и будет сотрудничать с союзниками в регионе для противодействия террористической угрозе.

Одной из ключевых целей присутствия США в Сирии было предотвращение возрождения "Исламского государства". Количество американских военнослужащих было увеличено до более 2 тысяч после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Напомним, в декабре 2024 года сирийский диктатор Башар аль-Асад бежал из страны. После этого многие сирийцы начали возвращаться на родину, но ситуация в стране остается неопределенной. Новое переходное правительство Сирии приняло присягу 29 марта.

Западные лидеры начали контакты с новой властью и призывают к инклюзивному политическому процессу в стране как предпосылки для того, чтобы Сирия при новой власти вышла из международной изоляции.

В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.