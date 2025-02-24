ЄС призупинив обмежувальні заходи щодо ключових секторів економіки Сирії

У понеділок, 24 лютого, Європейський Союз вирішив зупинити обмежувальні заходи щодо ключових секторів економіки Сирії.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, пише "Європейська правда".

24 лютого Рада ЄС вирішила призупинити дію низки обмежувальних заходів у зв'язку з ситуацією в Сирії. Це рішення є частиною зусиль ЄС, які спрямовані на підтримку інклюзивного політичного переходу в Сирії та її швидкого економічного відновлення, реконструкції та стабілізації.

"ЄС прагне сприяти взаємодії з Сирією, її народом і бізнесом у ключових сферах енергетики і транспорту, а також полегшити фінансові та банківські операції, пов'язані з цими секторами, і ті, що необхідні для гуманітарних і відновлювальних цілей", – йдеться у заяві.

Відтак Рада ЄС вирішила:

призупинити секторальні заходи в енергетичному (включно з нафтою, газом та електроенергію) та транспортному секторах;

виключити п'ять організацій (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank і Syrian Arab Airlines) зі списку тих, що підлягають заморожуванню коштів і економічних ресурсів, а також дозволити надати кошти і економічні ресурси в розпорядження Сирійського центрального банку;

запровадити винятки із заборони на встановлення банківських відносин між сирійськими банками та фінансовими установами на території держав-членів, дозволити транзакції, пов'язані з енергетичним і транспортним секторами, а також транзакції, необхідні для гуманітарних і відновлювальних цілей;

продовжити на невизначений термін застосування існуючого гуманітарного винятку;

запровадити виняток для особистого користування щодо заборони експорту предметів розкоші до Сирії.

У заяві оголосили, що опираючись на це рішення, Рада ЄС продовжить свою роботу і оцінить можливість призупинення подальших економічних санкцій.

Водночас ЄС утримає санкційні списки проти пов'язаних з режимом Башара Асада, а також сектором хімічної зброї та незаконною торгівлею наркотиками.

Низка галузевих заходів, таких як: торгівля зброєю, товари подвійного призначення, обладнання для внутрішніх репресій, програмне забезпечення для перехоплення та спостереження, а також імпорт та експорт сирійських товарів культурної спадщини, – залишаться діяти надалі.

Варто зазначити, що у січні Сполучені Штати послабили санкції проти Сирії на наступні шість місяців, щоб полегшити надання гуманітарної допомоги.

А 27 січня глави Міністерств закордонних справ країн ЄС досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Асада.