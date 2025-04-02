Демократ понад 25 годин виступав у Сенаті США, критикуючи Трампа

Сенатор-демократ Корі Букер встановив рекорд у Сенаті США, виступивши з найдовшою промовою у його сучасній історії, у якій критикував політику адміністрації Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує CNN.

Демократ із Нью-Джерсі виступав 25 годин і 5 хвилин, згідно з даними його офісу, встановивши рекорд за тривалістю найдовшої промови. 55-річний Букер перевершив промову покійного сенатора Строма Термонда, яка тривала 24 години 18 хвилин 1957 року.

Let’s get in Good Trouble. pic.twitter.com/7RzouaarKx – Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 2, 2025

Він розпочав свою промову у понеділок ввечері із клятви продовжувати говорити доти, доки він буде фізично спроможний, і не маючи в кишені нічого, крім уривка з Біблії, розповів сенатор телеканалу.

Марафонський виступ Букера, члена керівництва демократів у Сенаті, відбувається на тлі все більшого тиску на його партію з боку виборців, які вимагають зайняти більш жорстку позицію щодо Трампа.

Позбавлені влади у Вашингтоні, демократи мають обмежені можливості і намагаються знайти єдину стратегію протидії адміністрації, але промова Букера виділяється як одна з найгучніших форм протесту демократичного законодавця за весь другий термін Трампа.

У своєму виступі Букер попередив, що "країна перебуває в кризі", і торкнувся широкого кола питань – від засудження зусиль Ілона Маска з реорганізації федерального уряду за Трампа до попередження про потенційне скорочення ключових програм охорони здоров'я для мільйонів американців.

"Усього за 71 день президент Сполучених Штатів завдав стільки шкоди безпеці американців, фінансовій стабільності, основним засадам нашої демократії. Це не нормальні часи в Америці.", – сказав Букер.

Кілька демократів Сенату, включно з лідером меншості Чаком Шумером, приєдналися до нього на трибуні, щоб підтримати його впродовж тривалого часу. Букер жодного разу не просив слова для перерви, оскільки це дозволило б головуючому продовжити роботу Сенату.

Єдиний раз, коли він не виступав, це коли він зробив коротку паузу для молитви опівдні у вівторок і коли відповідав на запитання колег-демократів в різні моменти.

"Ми повинні активізуватися і сказати, що ми беремо на себе велику відповідальність за цей момент, але ми також несемо велику відповідальність за те, щоб відповідати цьому моменту. Тому ми з моїм апаратом багато говорили про інші речі, які ми можемо зробити, щоб зробити внесок у велику справу нашої країни прямо зараз", – сказав Букер в інтерв'ю телеканалу після завершення своєї промови.

Як повідомляли раніше, більшість американських виборців загалом розчаровані людьми, яких президент США Дональд Трамп обрав на ключові посади у своїй адміністрації.

Напередодні Дональд Трамп натякнув, що робота Маска в Білому домі добігає кінця.