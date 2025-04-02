Демократ более 25 часов выступал в Сенате США, критикуя Трампа

Сенатор-демократ Кори Букер установил рекорд в Сенате США, выступив с самой длинной речью в его современной истории, в которой критиковал политику администрации Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует CNN.

Демократ из Нью-Джерси выступал 25 часов и 5 минут, согласно данным его офиса, установив рекорд по продолжительности самой длинной речи. 55-летний Букер превзошел речь покойного сенатора Строма Термонда, которая длилась 24 часа 18 минут в 1957 году.

Let’s get in Good Trouble. pic.twitter.com/7RzouaarKx – Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 2, 2025

Он начал свою речь в понедельник вечером с клятвы продолжать говорить до тех пор, пока он будет физически способен, и не имея в кармане ничего, кроме отрывка из Библии, рассказал сенатор телеканалу.

Марафонское выступление Букера, члена руководства демократов в Сенате, происходит на фоне все большего давления на его партию со стороны избирателей, которые требуют занять более жесткую позицию в отношении Трампа.

Лишенные власти в Вашингтоне, демократы имеют ограниченные возможности и пытаются найти единую стратегию противодействия администрации, но речь Букера выделяется как одна из самых громких форм протеста демократического законодателя за весь второй срок Трампа.

В своем выступлении Букер предупредил, что "страна находится в кризисе", и затронул широкий круг вопросов – от осуждения усилий Илона Маска по реорганизации федерального правительства при Трампе до предупреждения о потенциальном сокращении ключевых программ здравоохранения для миллионов американцев.

"Всего за 71 день президент Соединенных Штатов нанес столько вреда безопасности американцев, финансовой стабильности, основным принципам нашей демократии. Это не нормальные времена в Америке", – сказал Букер.

Несколько демократов Сената, включая лидера меньшинства Чака Шумера, присоединились к нему на трибуне, чтобы поддержать его в течение длительного времени. Букер ни разу не просил слова для перерыва, поскольку это позволило бы председательствующему продолжить работу Сената.

Единственный раз, когда он не выступал, это когда он сделал короткую паузу для молитвы в полдень во вторник и когда отвечал на вопросы коллег-демократов в разные моменты.

"Мы должны активизироваться и сказать, что мы берем на себя большую ответственность за этот момент, но мы также несем большую ответственность за то, чтобы соответствовать этому моменту. Поэтому мы с моим аппаратом много говорили о других вещах, которые мы можем сделать, чтобы внести вклад в большое дело нашей страны прямо сейчас", – сказал Букер в интервью телеканалу после завершения своей речи.

Как сообщалось ранее, большинство американских избирателей в целом разочарованы людьми, которых президент США Дональд Трамп выбрал на ключевые должности в своей администрации.

Накануне Дональд Трамп намекнул, что работа Маска в Белом доме подходит к концу.