Кандидат у президенти Польщі влаштував провокацію у Львові і пригрозив Садовому

Антиукраїнський кандидат у президенти Польщі від українофобської партії "Конфедерація" Славомір Менцен відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де записав провокативне відео, що викликало жорстку реакцію міського голови Андрія Садового.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Менцен приїхав до Львова з депутаткою Європарламенту від "Конфедерації" Анною Брилкою, яка нещодавно заявила, що Польща повинна була отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги.

Вони записали відео з-під пам’ятника Степану Бандері, у якому Менцен сказав, що Бандера – "це терорист, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

"Потім він заснував Організацію українських націоналістів, яка несе відповідальність за різанину на Волині. Люди цієї людини вбили 100 тисяч поляків", – сказав кандидат у президенти Польщі.

Брилка сказала, що пам’ятник Бандері в Україні – це те саме, якби у Німеччині будували пам’ятники Гітлеру.

Ukraińcy dalej czczą zbrodniarzy odpowiedzialnych za zabicie 100 tysięcy Polaków! pic.twitter.com/q3Sqa6F2Io – Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) February 25, 2025

Менцен також відвідав Цвинтар Орлят у Львові, де поклав квіти. "Як президент Республіки Польща, я зроблю все, щоб не було жодного нового польського військового цвинтаря. Я не дозволю, щоб польських солдатів відправляли в Україну!" – заявив він.

Będąc we Lwowie wraz z @annabrylka złożyliśmy kwiaty na Cmentarzu Orląt Lwowskich.



Jako Prezydent RP zrobię wszystko, żeby nie musiały powstawać żadne nowe polskie cmentarze wojskowe. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę! pic.twitter.com/P1fYk9Ce5T – Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) February 25, 2025

На це різко відреагував мер Львова Андрій Садовий, який назвав Менцена "проросійським політиком з польським паспортом". Садовий написав у Х, що Менцену варто проявити хоробрість і записати відео біля Донецької стели.

"Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями. Треба перевірити, чи йому взагалі дозволено в’їзд в Україну", – зазначив мер Львова.

На публікацію Садового Менцен відреагував іншою провокативною заявою у Х. Він сказав, що "я поляк і поїхав до красивого і культурного польського міста Львова, якому росіяни свого часу завдали багато шкоди".

"На місці я побачив пам'ятник Бандері, культ бандерівських злочинців на чолі з Шухевичем. Вам має бути соромно, що в такому чудовому місті ви погоджуєтеся на культ геноцидників, злочинців і вбивць моїх співвітчизників. Вам треба заборонити в'їзд до Польщі", – заявив Менцен.

Він сказав, що якщо переможе на виборах, то "негайно займеться" питанням заборони в’їзду для Андрія Садового.

Як повідомлялося, Менцен нещодавно наростив позиції в рейтингу довіри до політиків.

Разом з тим, Менцен не є лідером президентських рейтингів, де фаворитами вважаються Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький.