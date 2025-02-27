МЗС натякає на відповідь кандидату в президенти Польщі за провокацію у Львові

Міністерство закордонних справ засудило провокаційні заяви кандидата в президенти Польщі від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славоміра Менцена, які той зробив під час візиту до Львова 24 лютого.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив речник українського МЗС Георгій Тихий на брифінгу у четвер, 27 лютого.

Речник МЗС заявив, що відомство взяло до уваги "цинічну акцію" Менцена, яку він провів у Львові у третю річницю від початку повномасштабного російського вторгнення до України.

"Чесно вам скажу, позиція цього діяча давно всім відома. Вона не є сюрпризом ні для нас, ні для кого іншого", – зауважив Тихий, додавши, що Україна не розцінює ці заяви як позицію Польщі чи польського суспільства.

У більш загальному коментарі він закликав польських політиків "утриматись від використання питань, повʼязаних з Україною, у внутрішньополітичній кампанії".

"Україна залишає за собою право вживати адекватних заходів реагування до осіб, які займаються антиукраїнською діяльністю під час триваючої російської агресії проти України. Туманний натяк, але кому треба, я думаю, він буде зрозумілий", – підсумував речник МЗС.

Славомір Менцен відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де записав провокативне відео, назвавши Степана Бандеру "терористом, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

Як повідомлялося, Менцен нещодавно наростив позиції в рейтингу довіри до політиків.

Разом з тим, Менцен не є лідером президентських рейтингів, де фаворитами вважаються Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький.