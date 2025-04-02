Санду привітала санкції Британії проти осіб, пов'язаних із олігархом-втікачем Шором

Президентка Молдови Мая Санду привітала санкції, введені Великою Британією щодо осіб та російської автономної некомерційної організації (АНО) сприяння розвитку міжнародного співробітництва "Євразія", пов'язаних з олігархом-втікачем Іланом Шором.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Санду заявила, що це сталося завдяки спільним зусиллям влади Молдови та Великої Британії щодо припинення втручання Кремля.

"Ми вітаємо санкції, введені Великою Британією проти осіб та організацій, пов'язаних із Шором. Це – результат тісної співпраці з урядом Молдови", – наголосила вона.

Президентка Молдови акцентувала – це "чіткий сигнал про те, що у підривних дій є наслідки".

2 квітня Британія запровадила санкції проти "Євразії" та її керівниці Неллі Парутенко, а також кількох грузинських та молдовських посадовців.

До санкційних списків внесли членкиню правління та лідерку молдовської партії "Відродження" Наталію Параску і депутатку парламенту Молдови Марину Таубер.

Стверджується, що Параска та Таубер також "діють від імені або за вказівками Ілана Шора".

У жовтні 2024 року під санкціями Європейського Союзу опинилися зареєстрована у Росії громадська організація "Євразія" та її засновниця Парутенко.