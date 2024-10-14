ЄС наклав санкції на лідерку молдовської Гагаузії та ще кількох осіб за дестабілізацію Молдови

Євросоюз затвердив нові санкції проти лідерки автономного регіону Молдови Гагаузії та ще кількох осіб за діяльність, спрямовану на дестабілізацію Молдови.

Як пише "Європейська правда", про це 14 жовтня повідомила пресслужба Ради ЄС.

Під санкції потрапили п’ять фізичних осіб та одна юридична особа.

Зокрема, це лідерка (башкан) Гагаузії Євгенія Гуцул – за її роль у "просуванні сепаратизму, спробах повалення конституційного ладу і створенні загрози для суверенітету і незалежності Молдови".

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Також у списку – її заступник і радник з комунікаційних питань Михаїл Влах, заступник відділу із зовнішніх зв’язків адміністрації Гагаузії Юрій Кузнецов, заступник голови виконавчого комітету і депутат регіонального парламенту Ілля Узун.

Окрім того, під санкціями опинилися зареєстрована у Росії громадська організація "Євразія" та її засновниця Неллі Парутенко.

Санкції передбачають замороження їхніх активів, заборону в’їзду до ЄС та заборону на передачу їм будь-яких коштів чи інших економічних ресурсів.

Рішення вже опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

Санкції застосовані за окремим санкційним режимом ЄС для покарання осіб, причетних до дестабілізації Молдови, який заснували у квітні 2023 року.

Лідерка Гагаузії, найбільш проросійського регіону Молдови, Євгенія Гуцул обрана на посаду від популістської проросійської партії "Шор" та завдяки підтримці цієї політсили виграла на виборах, хоча до того не брала ніякої участі у суспільно-політичному житті.

Гуцул відзначилася кількома поїздками у Росію та входить до проросійського об'єднання молдовської опозиції "Перемога", створеного у Москві. У Молдові проти Гуцул порушена кримінальна справа про незаконне партійне фінансування. Також очільниця Гагаузії опинилася під санкціями США.