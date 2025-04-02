Санду приветствовала санкции Британии против лиц, связанных с беглым олигархом Шором

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала санкции, введенные Великобританией в отношении лиц и российской автономной некоммерческой организации (АНО) содействия развитию международного сотрудничества "Евразия", связанных с беглым олигархом Иланом Шором.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Санду заявила, что это произошло благодаря совместным усилиям властей Молдовы и Великобритании по прекращению вмешательства Кремля.

"Мы приветствуем санкции, введенные Великобританией против лиц и организаций, связанных с Шором. Это – результат тесного сотрудничества с правительством Молдовы", – подчеркнула она.

Президент Молдовы акцентировала – это "ясный сигнал о том, что у подрывных действий есть последствия".

2 апреля Великобритания ввела санкции против "Евразии " и ее руководительницы Нелли Парутенко, а также нескольких грузинских и молдавских чиновников.

В санкционные списки внесли члена правления и лидера молдавской партии "Возрождение" Наталью Параску и депутата парламента Молдовы Марину Таубер.

Утверждается, что Параска и Таубер также "действуют от имени или по указаниям Илана Шора".

В октябре 2024 года под санкциями Европейского Союза оказались зарегистрированная в России общественная организация "Евразия" и ее основательница Парутенко.