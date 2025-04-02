У Молдові заявили, що Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив у середу, 2 квітня, що російські агенти витратили близько 200 млн євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо ЄС минулого року.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Ці коментарі з'явилися того ж дня, коли Британія ввела санкції проти проросійської неурядової організації "Євразія", назвавши її відповідальною за спроби фальсифікації референдуму в Молдові та дестабілізації демократії в країні.

"Агенти Кремля розпочали масову кампанію з підкупу виборців, витративши близько 200 млн євро – майже 1% ВВП Молдови – з метою дестабілізації нашої країни", – заявив Речан.

Молдовські правоохоронні органи заявили, що зусиллями з підкупу виборців керував проросійський олігарх-утікач Ілан Шор і його прихильники.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що підсанкційна мережа "Євразія" перебуває під управлінням Шора.

Нагадаємо, Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над висуванцем проросійської Партії соціалістів Александром Стояногло.

Вона перемогла в основному завдяки потужній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців переміг би Стояногло.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.