У Молдові заявили, що Росія витратила 200 млн євро на підкуп виборців
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив у середу, 2 квітня, що російські агенти витратили близько 200 млн євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо ЄС минулого року.
Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Ці коментарі з'явилися того ж дня, коли Британія ввела санкції проти проросійської неурядової організації "Євразія", назвавши її відповідальною за спроби фальсифікації референдуму в Молдові та дестабілізації демократії в країні.
"Агенти Кремля розпочали масову кампанію з підкупу виборців, витративши близько 200 млн євро – майже 1% ВВП Молдови – з метою дестабілізації нашої країни", – заявив Речан.
Молдовські правоохоронні органи заявили, що зусиллями з підкупу виборців керував проросійський олігарх-утікач Ілан Шор і його прихильники.
Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що підсанкційна мережа "Євразія" перебуває під управлінням Шора.
Нагадаємо, Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над висуванцем проросійської Партії соціалістів Александром Стояногло.
Вона перемогла в основному завдяки потужній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців переміг би Стояногло.
Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.