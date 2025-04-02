В Молдове заявили, что Россия потратила 200 млн евро на подкуп избирателей

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил в среду, 2 апреля, что российские агенты потратили около 200 млн евро на попытки купить голоса на президентских выборах и референдуме по ЕС в прошлом году.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Эти комментарии появились в тот же день, когда Великобритания ввела санкции против пророссийской неправительственной организации "Евразия", назвав ее ответственной за попытки фальсификации референдума в Молдове и дестабилизации демократии в стране.

"Агенты Кремля начали массовую кампанию по подкупу избирателей, потратив около 200 млн евро – почти 1% ВВП Молдовы – с целью дестабилизации нашей страны", – заявил Речан.

Молдавские правоохранительные органы заявили, что усилиями по подкупу избирателей руководил пророссийский олигарх-беглец Илан Шор и его сторонники.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что подсанкционная сеть "Евразия" находится под управлением Шора.

Напомним, Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над выдвиженцем пророссийской Партии социалистов Александром Стояногло.

Она победила в основном благодаря мощной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей победил бы Стояногло.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.