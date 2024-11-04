Всередині Молдови порахували всі голоси: Стояногло на першому місці, у Кишиневі перемогла Санду

Підрахунок 100% голосів виборців, що проголосували на дільницях всередині Молдови, підтвердив, що без урахування діаспори переміг би кандидат від проросійської партії.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Незадовго до опівночі ЦВК повідомив про завершення підрахунку голосів на всіх 1988 дільницях всередині Молдови, включаючи ті, на яких голосують мешканці непідконтрольного уряду Придністров’я.

Проголосувало 1 млн 353 тисячі виборців, з них 51.19% (692533 голоси) отримав Александр Стояногло, висунутий Партією соціалістів на чолі з Ігорем Додоном. Решту 48.81% (660226 голосів) отримала чинна президентка, прозахідна та проукраїнська Мая Санду.

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У Кишиневі, натомість, Санду є лідеркою, вона отримала 57.38% голосів і перемогла в усіх районах міста, окрім традиційно більш проросійської Ботаніки.

Цікаво також, що на дільницях, де голосували мешканці Придністров'я, Санду отримала понад 20% голосів.

Як відомо, загальний підрахунок включає також голоси на закордонних дільницях, які виявилися визначальними – за рахунок діаспори Санду перемагає на виборах зі значним відривом.

Вибори супроводжувалися низкою інцидентів, зокрема, на виборах у Молдові "замінували" чотири дільниці в діаспорі, яка підтримує Санду.

Водночас, невідомі "замінували" міст, яким їдуть голосувати з Придністров'я.