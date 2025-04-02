У Трампа офіційно заявили, що не змінили критичної позиції щодо Грузії

Державний департамент США офіційно прокоментував позицію нової адміністрації Дональда Трампа щодо Грузії, вказавши, що там чекають від грузинської влади кроків для поліпшення двосторонніх відносин.

Коментар Держдепу опублікував портал globalnews.ge, повідомляє "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві США заявили, що продовжать оцінювати підхід до Грузії "для просування американських інтересів".

"Сполучені Штати чітко позначили кроки, яких може вжити грузинський уряд, щоб продемонструвати, що він серйозно налаштований на поліпшення відносин зі Сполученими Штатами", – ідеться в коментарі.

На питання про антидемократичні дії "Грузинської мрії" Держдеп нагадав про промову віцепрезидента США Джей Ді Венса у Мюнхені, де він заявив, що "демократичного мандата не можна досягти цензурою або ув'язненням опонентів".

"Сполучені Штати були партнером Грузії та грузинського народу протягом 33 років і протягом цього часу були твердим прихильником незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії", – зазначили у відомстві.

Нинішня грузинська влада раніше відверто говорила, що покладає на президенство Дональда Трампа надії на перезавантаження відносин зі США.

За Джо Байдена США гостро й критично коментували відкат демократії у Грузії, запровадили візові санкції проти грузинських посадовців і обмежили співпрацю з урядом "Грузинської мрії".

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