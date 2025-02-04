"Президент" Грузії вірить у перезавантаження відносин із США за президентства Трампа

Призначений "президент" Грузії Михеїл Кавелашвілі заявив, що партія влади продовжує говорити про майбутнє перезавантаження відносин зі США за президентства Дональда Трампа.

Про це пише NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Кавелашвілі заявив, що після перемоги Трампа "у світі почалася зміна псевдоліберального порядку".

"Збіг цінностей і світоглядів дає мені підстави глибоко вірити в те, що за нової адміністрації ми зможемо перезавантажити і нормалізувати відносини зі Сполученими Штатами", – заявив він.

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Варто зауважити, що ні Дональд Трамп, ні його адміністрація, на сьогодні не зробили жодного коментаря щодо Грузії.

Однак ще до затвердження Кавелашвілі "президентом" представник республіканців Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників з питань Близького Сходу застеріг почесного голову "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі від інавгурації Кавелашвілі.

А опозиційна президентка Грузії Саломе Зубарішвілі представляла країну на січневій інавгурації Трампа, де зустрілася із новозатвердженим державним секретарем США Марко Рубіо.

13 грудня Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.