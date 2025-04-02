У Трампа официально заявили, что не изменили критической позиции по Грузии

Государственный департамент США официально прокомментировал позицию новой администрации Дональда Трампа по Грузии, указав, что там ждут от грузинских властей шагов для улучшения двусторонних отношений.

Комментарий Госдепа опубликовал портал globalnews.ge, сообщает "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что продолжат оценивать подход к Грузии "для продвижения американских интересов".

"Соединенные Штаты четко обозначили шаги, которые может предпринять грузинское правительство, чтобы продемонстрировать, что оно серьезно настроено на улучшение отношений с Соединенными Штатами", – говорится в комментарии.

На вопрос об антидемократических действиях "Грузинской мечты" Госдеп напомнил о речи вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, где он заявил, что "демократического мандата нельзя достичь цензурой или заключением оппонентов".

"Соединенные Штаты были партнером Грузии и грузинского народа в течение 33 лет и в течение этого времени были твердым сторонником независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии", – отметили в ведомстве.

Нынешняя грузинская власть ранее откровенно говорила, что возлагает на президентство Дональда Трампа надежды на перезагрузку отношений с США.

При Джо Байдене США остро и критически комментировали откат демократии в Грузии, ввели визовые санкции против грузинских чиновников и ограничили сотрудничество с правительством "Грузинской мечты".

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