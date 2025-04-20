У США пройшли протести проти політики Трампа

Тисячі людей вийшли на вулиці США на протест проти політики президента Дональда Трампа та його адміністрації у суботу, 19 квітня.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Причиною протесту стали дії Трампа, зокрема тарифи та його ініціатива скоротити кількість держслужбовців і зменшити витрати бюджету через створення Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Як зазначається, більшість протестів пройшли спокійно. Мітингарі тримали плакати з написом "Жодних королів" – на честь річниці революції проти британського панування.

Фото: Reuters

Зокрема у Бостоні відбувся протест проти Трампа під назвою "50501" ("50 протестів, 50 штатів, 1 рух"),

"Зараз у США небезпечні часи для свободи. Я хочу, щоб мої онуки знали, звідки взялася наша країна і що за свободу треба боротися", – заявив учасник акції Томас Бассфорд, який прийшов на мітинг із своєю сім’єю.

Фото: Reuters

Раніше цього місяця у низці міст США пройшли масові акції протесту через невдоволення політикою, яку проводить Трамп.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мільйони проти Трампа: як у США почалися протести проти нової влади та чи матимуть вони вплив