Містами США прокотились масштабні протести проти політики Трампа

У низці міст США напередодні пройшли масові акції протесту через невдоволення політикою, яку проводить президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Демонстрації "Руки геть!" було організовано більш ніж у 1200 місцях у всіх 50 штатах.

Організаторами виступили більш ніж 150 груп, включно з організаціями із захисту громадянських прав, профспілками, захисниками ЛБГТК+, ветеранами та активістами виборчого руху.

AP

Мітинги мали мирний характер, повідомлень про арешти не надходило.

Протестувальники висловлювали невдоволення діями Трампа та наближеного до нього мільярдера Ілона Маска, зокрема, в економіці, міграційній політиці, правах людини та скороченнях в уряді.

Демонстранти висловлювали обурення діями адміністрації щодо звільнення тисяч федеральних службовців, закриття відділень Адміністрації соціального забезпечення, фактичного закриття цілих агентств, депортації іммігрантів, скорочення захисту трансгендерних людей та урізання фінансування програм охорони здоров'я.

AP

У Бостоні демонстранти розмахували плакатами "Руки геть від нашої демократії" і "Руки геть від нашого соціального забезпечення".

Мер міста Мішель Ву заявила, що не хоче, щоб її діти та інші жили у світі, де погрози і залякування є тактикою уряду, а такі цінності, як різноманітність і рівність, піддаються нападкам.

Сотні людей також вийшли на демонстрацію в Палм-Біч-Гарденс, що у Флориді – за кілька миль від поля для гольфу Трампа, де він провів ранок на чемпіонаті клубу Senior Club Championship.

AP

Президент грав у гольф у Флориді в суботу і планував зробити це знову в неділю, повідомив Білий дім.

Активісти неодноразово влаштовували загальнонаціональні демонстрації проти Трампа і Маска після того, як Трамп повернувся на посаду.

Але до суботи протестний рух ще не проводив настільки масштабних заходів.

Також варто зазначити, що напередодні в європейських містах сотні людей вийшли на протест проти політики президента США Дональда Трампа та його радника-мільярдера Ілона Маска.