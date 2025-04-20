В США прошли протесты против политики Трампа

Тысячи людей вышли на улицы США на протест против политики президента Дональда Трампа и его администрации в субботу, 19 апреля.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Причиной протеста стали действия Трампа, в частности тарифы и его инициатива сократить количество госслужащих и уменьшить расходы бюджета через создание Департамента эффективности правительства (DOGE).

Как отмечается, большинство протестов прошли спокойно. Митингующие держали плакаты с надписью "Никаких королей" – в честь годовщины революции против британского господства.

Фото: Reuters

В частности, в Бостоне состоялся протест против Трампа под названием "50501" ("50 протестов, 50 штатов, 1 движение"),

"Сейчас в США опасные времена для свободы. Я хочу, чтобы мои внуки знали, откуда взялась наша страна и что за свободу надо бороться", – заявил участник акции Томас Бассфорд, который пришел на митинг со своей семьей.

Фото: Reuters

Ранее в этом месяце в ряде городов США прошли массовые акции протеста из-за недовольства политикой, которую проводит Трамп.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Миллионы против Трампа: как в США начались протесты против новой власти и будут ли они иметь влияние