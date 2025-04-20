Конгресмен назвав "великоднє перемир'я" Путіна фальшивим

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон заявив, що Росія може припинити вторгнення, яке сама розпочала, будь-якої миті, і назвав оголошене очільником Кремля Владіміром Путіним припинення вогню фальшивим.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, вдень 19 квітня очільник Кремля оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

"Військовий злочинець Путін нагадує нам про свою повну та абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фальшиве великоднє припинення вогню, продовжуючи вторгнення, яке ВІН розпочав і міг би закінчити сьогодні", – відповів на це Вілсон.

Республіканець наголосив, що "історія пам'ятатиме його як слабку та жалюгідну людину".

У Європейській комісії також прокоментували російське "великоднє перемир’я" та заявили, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла.

А в Британії закликала Росію до повного припинення вогню в Україні, "а не лише до одноденної паузи".

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