У Британії закликали Росію до повного припинення вогню, а не "одноденної паузи"

Велика Британія закликала Росію до повного припинення вогню в Україні, "а не лише до одноденної паузи".

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ країни, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Вдень 19 квітня правитель РФ Владімір Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

Представник МЗС Британії наголосив, що Україна "взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню" та закликав Росію "зробити те ж саме".

Він зазначив, що пауза дозволить провести переговори про справедливий і міцний мир.

"Настав момент для Путіна показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення", – додав він.

У Європейській комісії також прокоментували російське "великоднє перемир’я" та заявили, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла.

Після оголошення Путіним "великоднього перемир’я" президент Володимир Зеленський зауважив, що одразу ж в Україні почалася повітряна тривога.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Україна понад місяць тому за пропозицією Сполучених Штатів погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню перед тим, як Путін вийшов із заявою про "великоднє перемир’я".

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