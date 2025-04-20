Конгрессмен назвал "пасхальное перемирие" Путина фальшивым

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон заявил, что Россия может прекратить вторжение, которое сама начала, в любой момент, и назвал объявленное главой Кремля Владимиром Путиным прекращение огня фальшивым.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Как известно, днем 19 апреля глава Кремля объявил "пасхальное перемирие", что якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фальшивое пасхальное прекращение огня, продолжая вторжение, которое ОН начал и мог бы закончить сегодня", – ответил на это Уилсон.

Республиканец подчеркнул, что "история будет помнить его как слабого и жалкого человека".

В Европейской комиссии также прокомментировали российское "пасхальное перемирие" и заявили, что Москва могла бы немедленно прекратить войну, если бы захотела.

А в Британии призвали Россию к полному прекращению огня в Украине, "а не только к однодневной паузе".

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