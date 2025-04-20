ЗМІ дізнались деталі того, як у Трампа хочуть реорганізувати Держдеп

Проєкт розпорядження адміністрації Дональда Трампа, який поширюється серед американських дипломатів, пропонує радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту.

Копія документа потрапила в розпорядження агентства Bloomberg, пише "Європейська правда".

16-сторінковий проєкт розпорядження, за інформацією Bloomberg, передбачає ліквідацію десятків посад і департаментів у Держдепартаменті, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки.

Також ідеться про ліквідацію Бюро міжнародних організацій, яке відповідає за відносини Вашингтона з ООН, і суттєве скорочення дипломатичної присутності США в Канаді.

У результаті, пише Bloomberg, у складі Державного департаменту мають діяти чотири регіональні бюро, що охоплюватимуть Індо-Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Близький Схід і Євразію, а певна кількість "неважливих" посольств і консульств у країнах Африки на південь від Сахари буде закрита.

Проєкт розпорядження також передбачає відмову від звичної ротації американських дипломатів: замість цього вони призначатимуться в регіон, де працюватимуть до кінця дипломатичної карʼєри, пише Bloomberg.

Крім того, Держдеп розробить новий іспит для прийняття на дипломатичну службу, який вимагатиме "відповідності зовнішньополітичному баченню президента" США Дональда Трампа, ідеться в публікації.

Серед інших змін – скасування або скорочення стипендіальних програм у віданні Держдепу. Наприклад, стипендія імені Фулбрайта буде обмежена магістерськими програмами "з дисциплін, пов'язаних з національною безпекою".

Якщо ці зміни будуть втілені в життя, вони стануть однією з найбільших реорганізацій Держдепартаменту з моменту його заснування в 1789 році, зазначає Bloomberg.

Водночас поки невідомо, чи будуть втілені всі пропозиції проєкту, додає агентство.

Публікація Bloomberg слідує за повідомленнями інших ЗМІ про те, що в адміністрації Трампа прагнуть суттєво скоротити бюджет зовнішньополітичного відомства США та припинити фінансування міжнародних організацій.