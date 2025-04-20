СМИ узнали детали того, как у Трампа хотят реорганизовать Госдеп

Проект распоряжения администрации Дональда Трампа, который распространяется среди американских дипломатов, предлагает радикальное сокращение и реструктуризацию Государственного департамента.

Копия документа попала в распоряжение агентства Bloomberg, пишет "Европейская правда".

16-страничный проект распоряжения, по информации Bloomberg, предусматривает ликвидацию десятков должностей и департаментов в Госдепартаменте, в частности тех, которые занимаются вопросами климата, беженцев, демократии и Африки.

Также речь идет о ликвидации Бюро международных организаций, которое отвечает за отношения Вашингтона с ООН, и существенном сокращении дипломатического присутствия США в Канаде.

В результате, пишет Bloomberg, в составе Государственного департамента должны действовать четыре региональных бюро, охватывающих Индо-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Евразию, а определенное количество "неважных" посольств и консульств в странах Африки к югу от Сахары будет закрыто.

Проект распоряжения также предусматривает отказ от привычной ротации американских дипломатов: вместо этого они будут назначаться в регион, где будут работать до конца дипломатической карьеры, пишет Bloomberg.

Кроме того, Госдеп разработает новый экзамен для принятия на дипломатическую службу, который потребует "соответствия внешнеполитическому видению президента" США Дональда Трампа, говорится в публикации.

Среди других изменений – отмена или сокращение стипендиальных программ в ведении Госдепа. Например, стипендия имени Фулбрайта будет ограничена магистерскими программами "по дисциплинам, связанным с национальной безопасностью".

Если эти изменения будут воплощены в жизнь, они станут одной из крупнейших реорганизаций Госдепартамента с момента его основания в 1789 году, отмечает Bloomberg.

В то же время пока неизвестно, будут ли воплощены все предложения проекта, добавляет агентство.

Публикация Bloomberg следует за сообщениями других СМИ о том, что в администрации Трампа стремятся существенно сократить бюджет внешнеполитического ведомства США и прекратить финансирование международных организаций.