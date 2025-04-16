Держдеп США остаточно закриває центр протидії іноземній дезінформації

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про закриття Центру глобальної взаємодії (GEC) – створеного у 2016 році структурного підрозділу для боротьби з іноземною дезінформацією.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Рубіо зробив 16 травня.

За словами державного секретаря, GEC "витрачав мільйони доларів на активне замовчування та цензуру голосів американців, яким він мав би служити".

"За адміністрації президента Трампа ми завжди будемо працювати над захистом прав американського народу, і це важливий крок у продовженні виконання цього зобов'язання", – додав Рубіо.

Центр глобальної взаємодії був створений при Держдепі США у 2016 році. Його річний бюджет раніше становив 61 мільйон доларів, а штат – близько 120 людей.

GEC давно був обʼєктом критики республіканців у Конгресі, які звинувачують його у цензурі та стеженні за американцями. Центр критикував і Ілон Маск, який у 2023 році назвав його "загрозою для нашої демократії".

Керівництво GEC відкинуло ці звинувачення, назвавши свою роботу важливою для боротьби з іноземними пропагандистськими кампаніями.

Фактично Центр глобальної взаємодії припинив роботу з кінця 2024 року, оскільки в бюджеті не було закладено грошей на його фінансування. Це уперше за вісім років залишило Держдеп без спеціального відомства для відстеження та протидії дезінформації з боку опонентів США.

Минулого року саме на базі GEC було оголошено про запуск багатонаціональної Української комунікаційної групи, що базується у Варшаві, для протидії російській дезінформації про війну в Україні.