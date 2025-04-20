У Саксонії у великодню ніч влаштували дебош, втрутилась поліція

У громаді Берндорф, що в німецькій землі Саксонія-Ангальт, на приватній вечірці з нагоди дня народження влаштували безчинства, через що довелось втрутитись поліції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На вечірку, яка відбувалась у багатоквартирному будинку, мали бути запрошені лише близько 30 людей. Однак, за словами очевидців, прийшло "багато непроханих гостей".

Загалом у будинку, де відбувалася вечірка, перебували до 250 людей. Значна частина з них могла потрапити туди несанкціоновано, вважають у поліції.

Прибулі запалили піротехніку, розклеїли символіку антиконституційних організацій та різноманітні наклейки, завдавши матеріальної шкоди на суму близько 1000 євро.

За словами поліції Саксонії, вони дізналися про велику кількість людей на вечірці близько 22:30 у суботу.

Коли правоохоронці прибули на місце, там все ще перебували близько 80 людей, включно з підозрюваним у підбурюванні. За словами свідків, решта порушників громадського порядку вже покинули місце події.

Поліція розігнала вечірку, встановила особисті дані і зараз розслідує правопорушення, пов'язане з порушенням громадського порядку за обтяжувальних обставин.

Поліція Саксонії також розслідує, як із її складів "зникли" десятки одиниць зброї – пістолетів і тубусів від гранатометів, що зберігалися як демонстраційні зразки.