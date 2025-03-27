У німецькій землі з’ясовують, куди поділися десятки зразків зброї зі складу поліції

У німецькій землі Саксонія-Ангальт зі складів поліції "зникли" десятки одиниць зброї – пістолетів і тубусів від гранатометів, що зберігалися як демонстраційні зразки.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У далекому 1998 році зазначену зброю передали у розпорядження земельного управління кримінальної поліції. Проте коли згодом стали з’ясовувати, де вона перебуває, з’ясувалось, що документальні сліди про її подальшу долю загубилися.

"Ніхто не може сказати, куди все поділося", – зазначив керівник земельного офісу аудиту Кай Бартель, зауваживши, що це свідчить про значні проблеми.

Всього, за висновками аудиторів, "загубилися" 52 одиниці вогнепальної зброї, ножів та подібних об’єктів. Сорок з них повинні були б бути у колекції навчальних матеріалів як демонстраційні зразки для майбутніх співробітників, які проходять підготовку. Ще дванадцять були у колекції поліції як зразки для порівняння.

Також з’ясувалося, що близько 600 одиниць зброї мали бути давно утилізовані, але замість того опинилися у розпорядженні інших органів по всій території країни.

Земельна кримінальна поліція припускає, що в окремих випадках зброя могла бути списана й утилізована, але це не отримало належного відображення у документації.

Опозиційні сили у земельному парламенті заявили, що це кричущий випадок, що свідчить про безвідповідальність.

Нагадаємо, у Німеччині оштрафували на 250 тисяч євро пенсіонера, який зберігав у підвалі танк.

В Данії у листопаді 2024 року під час "збройової амністії" до поліції анонімно передали понад 35 тисяч одиниць різної зброї, що стало рекордом для таких акцій.