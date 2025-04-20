В Саксонии в пасхальную ночь устроили дебош, вмешалась полиция
В общине Берндорф, что в немецкой земле Саксония-Анхальт, на частной вечеринке по случаю дня рождения устроили беспорядки, из-за чего пришлось вмешаться полиции.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
На вечеринку, которая проходила в многоквартирном доме, должны были быть приглашены только около 30 человек. Однако, по словам очевидцев, пришло "много незваных гостей".
Всего в доме, где проходила вечеринка, находились до 250 человек. Значительная часть из них могла попасть туда несанкционированно, считают в полиции.
Прибывшие зажгли пиротехнику, расклеили символику антиконституционных организаций и различные наклейки, нанеся материальный ущерб на сумму около 1000 евро.
По словам полиции Саксонии, они узнали о большом количестве людей на вечеринке около 22:30 в субботу.
Когда правоохранители прибыли на место, там все еще находились около 80 человек, включая подозреваемого в подстрекательстве. По словам свидетелей, остальные нарушители общественного порядка уже покинули место происшествия.
Полиция разогнала вечеринку, установила личные данные и сейчас расследует правонарушение, связанное с нарушением общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.
Полиция Саксонии также расследует, как с ее складов "исчезли" десятки единиц оружия – пистолетов и тубусов от гранатометов, хранившихся как демонстрационные образцы.