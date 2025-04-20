В Саксонии в пасхальную ночь устроили дебош, вмешалась полиция

В общине Берндорф, что в немецкой земле Саксония-Анхальт, на частной вечеринке по случаю дня рождения устроили беспорядки, из-за чего пришлось вмешаться полиции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На вечеринку, которая проходила в многоквартирном доме, должны были быть приглашены только около 30 человек. Однако, по словам очевидцев, пришло "много незваных гостей".

Всего в доме, где проходила вечеринка, находились до 250 человек. Значительная часть из них могла попасть туда несанкционированно, считают в полиции.

Прибывшие зажгли пиротехнику, расклеили символику антиконституционных организаций и различные наклейки, нанеся материальный ущерб на сумму около 1000 евро.

По словам полиции Саксонии, они узнали о большом количестве людей на вечеринке около 22:30 в субботу.

Когда правоохранители прибыли на место, там все еще находились около 80 человек, включая подозреваемого в подстрекательстве. По словам свидетелей, остальные нарушители общественного порядка уже покинули место происшествия.

Полиция разогнала вечеринку, установила личные данные и сейчас расследует правонарушение, связанное с нарушением общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.

Полиция Саксонии также расследует, как с ее складов "исчезли" десятки единиц оружия – пистолетов и тубусов от гранатометов, хранившихся как демонстрационные образцы.