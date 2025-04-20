На Криті арештували трьох підлітків із саморобною вибухівкою

У грецькому місті Іракліон, що на острові Крит, напередодні Великодня арештували трьох підлітків за підозрою в підготовці вибухів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на EPT.

За даними поліції, троє підлітків – двоє братів віком 16 і 17,5 років та їхній 18-річний товариш – планували підірвати біля церкви саморобні пляшки із запалювальною сумішшю та феєрверки.

Хлопців затримали під час поліцейської перевірки, коли вони їхали в автомобілі, імовірно до церкви, де планували влаштувати вибух.

Фото: поліція Криту

Правоохоронці виявили в авто вісім саморобних пляшок із запалювальною сумішшю, які вони зробили з пластикових пляшок з-під води, наповнених бензином, і приклеїли до них скотчем великі петарди.

Також у них знайшли 22 петарди різних типів.

Трьом підліткам інкримінують порушення законодавства про вибухові речовини, феєрверки та салюти. 44-річний батько двох неповнолітніх братів був заарештований за нехтування наглядом за неповнолітніми.

У Німеччині, нагадаємо, поліції довелось втрутитись у приватну вечірку, на якій десятки людей влаштували безчинства.