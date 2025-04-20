На Крите арестовали трех подростков с самодельной взрывчаткой

В греческом городе Ираклион, что на острове Крит, накануне Пасхи арестовали трех подростков по подозрению в подготовке взрывов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на EPT.

По данным полиции, трое подростков – двое братьев в возрасте 16 и 17,5 лет и их 18-летний товарищ – планировали взорвать возле церкви самодельные бутылки с зажигательной смесью и фейерверки.

Подростков задержали во время полицейской проверки, когда они ехали в автомобиле, предположительно в церковь, где планировали устроить взрыв.

Фото: полиция Крита

Правоохранители обнаружили в авто восемь самодельных бутылок с зажигательной смесью, которые они сделали из пластиковых бутылок из-под воды, наполненных бензином, и приклеили к ним скотчем большие петарды.

Также у них нашли 22 петарды разных типов.

Трем подросткам инкриминируют нарушение законодательства о взрывчатых веществах, фейерверках и салютах. 44-летний отец двух несовершеннолетних братьев был арестован за пренебрежение надзором за несовершеннолетними.

В Германии, напомним, полиции пришлось вмешаться в частную вечеринку, на которой десятки людей устроили беспорядки.