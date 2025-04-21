Прем’єр Норвегії анонсував зустріч з Трампом: говоритимуть і про Україну

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і міністр фінансів Єнс Столтенберг зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в четвер.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

На зустрічі в Білому домі, серед іншого, обговорюватимуться питання політики безпеки, НАТО і війна в Україні, а також теми торгівлі та бізнесу, зазначили в норвезькому уряді.

"Норвегія та США співпрацюють у багатьох сферах, і США є важливим торговельним партнером для Норвегії. Я з нетерпінням чекаю можливості обговорити сфери, в яких ми можемо співпрацювати ще тісніше в майбутньому", – зазначив Стьоре.

Адміністрація Трампа оголосила про введення 15% тарифу на товари, що імпортуються до США з Норвегії. Як і щодо багатьох інших країн, тариф було знижено до 10% на 90-денний період.

Стьоре раніше застеріг від запровадження тарифів у відповідь на аналогічні заходи з боку США, пояснивши, що це лише поглибить торгову війну.

Детально про це читайте у статті Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна