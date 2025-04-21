Премьер Норвегии анонсировал встречу с Трампом: будут говорить и об Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и министр финансов Йенс Столтенберг встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

На встрече в Белом доме, среди прочего, будут обсуждаться вопросы политики безопасности, НАТО и война в Украине, а также темы торговли и бизнеса, отметили в норвежском правительстве.

"Норвегия и США сотрудничают во многих сферах, и США являются важным торговым партнером для Норвегии. Я с нетерпением жду возможности обсудить сферы, в которых мы можем сотрудничать еще теснее в будущем", – отметил Стёре.

Администрация Трампа объявила о введении 15% тарифа на товары, импортируемые в США из Норвегии. Как и в отношении многих других стран, тариф был снижен до 10% на 90-дневный период.

Стёре ранее предостерег от введения тарифов в ответ на аналогичные меры со стороны США, объяснив, что это лишь углубит торговую войну.

Подробно об этом читайте в статье Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина