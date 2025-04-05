Премʼєр Норвегії не хоче відповідати тарифами на тарифи Трампа

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре застеріг від запровадження тарифів у відповідь на аналогічні заходи з боку США, пояснивши, що це лише поглибить торгову війну.

Про це він сказав у коментарі NRK, повідомляє "Європейська правда".

На думку Стьоре, контрзаходи Норвегії у відповідь на американські тарифи можуть призвести до ескалації торгової війни.

"Я вважаю, що контрзаходи дуже нерозумні. Це рецепт для розкручування спіралі і торгової війни", – сказав він.

Норвезький премʼєр також зауважив, що тарифи навряд чи змінять політику США, оскільки американська сторона наразі діє "за логікою, яку я не вважаю особливо мудрою".

"Ми активно працюємо зі США, використовуючи всі доступні канали, щоб спробувати спрямувати це на кращий шлях. Ми не можемо зробити це поодинці, але ми повинні робити це разом з іншими країнами", – закликав Стьоре.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти усіх держав світу.

Серед іншого, весь експорт з Норвегії до США буде обкладатися тарифом у розмірі 15%, а всі товари з Євросоюзу будуть обкладатися тарифом у розмірі 20%. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Детально про це читайте у статті Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна