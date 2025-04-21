Розвідка Британії розповіла, як РФ мілітаризує і "зомбує" молодь через систему освіти

У розвідці Великої Британії відзначили, що російська система освіти стає дедалі більш ідеологізованою, що означає, що у російському суспільстві лише закріплюватимуться агресивні експансіоністські настрої.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про російсько-українську війну від 21 квітня.

В огляді розповідають, що з 2022 року російська система освіти ставала ще більш політизована, ідеологізована та мілітаризована, що відповідає ширшим цілям російського керівництва.

Як приклад цього наводять факти з матеріалів недержавного російського медіа "Верстка" про те, що в матеріалах для учнів більшає текстів на підтримку "СВО" та матеріалів, що налаштовують проти західного світу і сповнені патріотичними проросійськими наративами, тоді як згадки про Україну намагаються зачистити.

"Російська держава, скоріш за все, намагається використати освітню систему для формування більш мілітаризованого, націоналістичного суспільства. Молодіжна стратегія-2024 згадує про важливість "збільшення престижу військової служби та надання підтримки молодим військовослужбовцям та їхнім родинам", – пишуть аналітики.

"Мета цього майже напевно – сприяти більшій підтримці протиправної війни РФ проти України і збільшувати кількість охочих серед молоді приєднуватися до армії, що зазнає значних втрат. Ці зусилля спрямовані також на вкорінення серед російської молоді заперечення законних і міжнародно визнаних підстав для державності й суверенітету України", – зазначають вони.

Аналітики розвідки припускають, що така індоктринація та мілітаризація російської освіти та, ширше, всіх спрямованих на дітей та молодь програм закріплюватиме агресивні експансіоністські настрої у російському суспільстві на тривалу перспективу.

Раніше у квітні в розвідці Британії припустили, що РФ за час повномасштабної війни втратила вже понад 900 тисяч особового складу вбитими й пораненими, втрати від початку 2025 року оцінюють у 138 тисяч.

Також розвідка Британії зазначила, що інфляція посилить тиск на здатність РФ підтримувати високі витрати на оборону.