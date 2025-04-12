Розвідка Британії: інфляція посилить тиск на здатність РФ утримувати високі витрати на оборону

Розвідка Великої Британії проаналізувала стан російської економіки у перспективі підтримання високих витрат на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 12 квітня.

У відомстві відзначили, що 21 березня 2025 року Центральний банк Росії (ЦБ РФ) вирішив зберегти ключову процентну ставку на рівні 21% і нагадали, що процентні ставки перебувають на найвищому рівні за останні 20 років, порівняно з довоєнною процентною ставкою у 8,5% у січні 2022 року.

"Поки процентні ставки залишаються високими, кількість корпоративних банкрутств у Росії, найімовірніше, зростатиме", – йдеться в огляді.

У листопаді 2024 року рубль знецінився до найнижчого рівня з початку вторгнення Росії в Україну в 2022 році (114 за долар США). З того часу рубль зміцнився до максимуму 81 за долар США в березні 2025 року.

"Посилення рубля, найімовірніше, призведе до скорочення федеральних доходів від нафти і газу в рублевому еквіваленті, що посилить тиск на федеральний дефіцит", – зазначають у Міноборони Британії.

Однак, незважаючи на зміцнення рубля, інфляція продовжує зростати. У лютому 2025 року інфляція зросла до 10,1% з 8,5% у жовтні 2024 року, коли було запроваджено облікову ставку на рівні 21%.

"Дефіцит робочої сили, а також високі державні витрати майже напевно означають, що інфляція залишатиметься вищою за цільовий показник ЦБ РФ у 4 відсотки до 2025 року. Довгостроковий інфляційний тиск, найімовірніше, посилить тиск на здатність Росії підтримувати високі витрати на оборону", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді британської розвідки йшлося про те, що просування російських окупаційних військ в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а кількість атак зменшувалась.