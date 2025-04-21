Разведка Британии рассказала, как РФ милитаризирует и зомбирует молодежь через систему образования

В разведке Великобритании отметили, что российская система образования становится все более идеологизированной, что означает, что в российском обществе будут только закрепляться агрессивные экспансионистские настроения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о российско-украинской войне от 21 апреля.

В обзоре рассказывают, что с 2022 года российская система образования становилась еще более политизированной, идеологизированной и милитаризованной, что соответствует более широким целям российского руководства.

В качестве примера этого приводят факты из материалов негосударственного российского медиа "Верстка" о том, что в материалах для учеников больше текстов в поддержку "СВО" и материалов, настраивающих против западного мира и полных патриотических пророссийских нарративов, тогда как упоминания об Украине пытаются зачистить.

"Российское государство, скорее всего, пытается использовать образовательную систему для формирования более милитаризованного, националистического общества. Молодежная стратегия-2024 упоминает о важности "увеличения престижа военной службы и оказания поддержки молодым военнослужащим и их семьям", – пишут аналитики.

"Цель этого почти наверняка – способствовать большей поддержке противоправной войны РФ против Украины и увеличивать количество желающих среди молодежи присоединяться к армии, которая несет значительные потери. Эти усилия направлены также на укоренение среди российской молодежи отрицания законных и международно признанных оснований для государственности и суверенитета Украины", – отмечают они.

Аналитики разведки предполагают, что такая индоктринация и милитаризация российского образования и, шире, всех направленных на детей и молодежь программ будет закреплять агрессивные экспансионистские настроения в российском обществе на длительную перспективу.

Ранее в апреле в разведке Великобритании предположили, что РФ за время полномасштабной войны потеряла уже более 900 тысяч личного состава убитыми и ранеными, потери с начала 2025 года оценивают в 138 тысяч.

Также разведка Британии отметила, что инфляция усилит давление на способность РФ поддерживать высокие расходы на оборону.