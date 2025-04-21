У Польщі гасять пожежу в національному парку неподалік кордону з Білоруссю

У Польщі другу добу триває боротьба з пожежею на території національного парку на північному сході країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася у неділю 20 квітня у важкодоступній місцевості на території Бебжанського національного парку, що приблизно за 50 км від кордону з Білоруссю.

У неділю площа пожежі становила 60 гектарів, а у понеділок розширилась до 450 гектарів. Станом на цей час поширення вогню вдалось зупинити, але пожежа все ще не контрольована. Через те, що це болотиста місцевість, туди не може під’їхати важка наземна техніка пожежників.

З понеділка до перших команд пожежно-рятувальної служби долучились гелікоптери та спецлітак. Також прибули кілька десятків колег із Люблінського воєводства – курсанти профільного закладу.

"Зусиллям пожежників допомагають військові, які задіяли свій дрон для моніторингу з повітря", – зазначила речниця регіонального управління пожежно-рятувальної служби.

Мешканці прилеглих населених пунктів отримали сповіщення-попередження про пожежу, проте потреби в евакуації наразі немає. Від пожежі до найближчих домівок – близько 5 кілометрів.

Раніше у квітні пожежа в Італії під кордоном зі Швейцарією знищила 100 гектарів лісу, а на півдні Франції через ДТП вигоріло 2 гектари лісу.