Пожежа в Італії під кордоном зі Швейцарією знищила 100 гектарів лісу

В Італії приборкали масштабну пожежу у горах неподалік кордону зі Швейцарією, що встигла знищити 100 гектарів лісу.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у лісі над долиною Веноста, що неподалік кордону Італії зі Швейцарією та Австрією, минулої доби. У п’ятницю пожежникам вдалось приборкати вогонь, але повна ліквідація пожежі займе ще тривалий час.

🔥Vasto Incendio a Prato allo Stelvio, in Alta Val Venosta.



Secondo le prime stime, l’incendio ha già interessato un’area compresa tra i 50 e i 60 ettari di bosco. In azione tre elicotteri di Heli Austria e uno dell’Air Service Center. Foto di landes feuerwehrverband tirol pic.twitter.com/CZmA0GfQzJ – Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) April 10, 2025

На місці залишаються 290 пожежників, у четвер були залучені 400. Також гасити вогонь допомагають п’ять спецгелікоптерів.

Подекуди ще залишилися осередки горіння. Роботу ускладнює дуже низька вологість і вітер.

Пожежа знищила близько 100 гектарів лісу на висоті 990-1950 метрів над рівнем моря. Там росли дуби і хвойні дерева.

Причина займання поки невідома. Ознак того, що причиною міг бути підпал, поки не виявили.

У цьому районі у 2025 році вже було три пожежі. В одній з них причина була очевидною – вогонь поширився з авто, що спалахнуло під час руху лісовою дорогою.

Схожий інцидент стався 10 квітня на півдні Франції – авто, що загорілось, спричинило масштабну лісову пожежу, що загрожувала також газосховищу.

Минулими вихідними кілька пожеж гасили у Шотландії.