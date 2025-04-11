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Пожежа в Італії під кордоном зі Швейцарією знищила 100 гектарів лісу

Новини — П'ятниця, 11 квітня 2025, 19:36 — Марія Ємець

В Італії приборкали масштабну пожежу у горах неподалік кордону зі Швейцарією, що встигла знищити 100 гектарів лісу.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у лісі над долиною Веноста, що неподалік кордону Італії зі Швейцарією та Австрією, минулої доби. У п’ятницю пожежникам вдалось приборкати вогонь, але повна ліквідація пожежі займе ще тривалий час. 

На місці залишаються 290 пожежників, у четвер були залучені 400. Також гасити вогонь допомагають п’ять спецгелікоптерів.

Подекуди ще залишилися осередки горіння. Роботу ускладнює дуже низька вологість і вітер. 

Пожежа знищила близько 100 гектарів лісу на висоті 990-1950 метрів над рівнем моря. Там росли дуби і хвойні дерева. 

Причина займання поки невідома. Ознак того, що причиною міг бути підпал, поки не виявили. 

У цьому районі у 2025 році вже було три пожежі. В одній з них причина була очевидною – вогонь поширився з авто, що спалахнуло під час руху лісовою дорогою. 

Схожий інцидент стався 10 квітня на півдні Франції – авто, що загорілось, спричинило масштабну лісову пожежу, що загрожувала також газосховищу. 

Минулими вихідними кілька пожеж гасили у Шотландії

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Італія стихійні лиха
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