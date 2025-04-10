На півдні Франції через ДТП вигоріло 2 гектари лісу

На півдні Франції нещасний випадок з автомобілем спричинив масштабну лісову пожежу, що загрожувала також газосховищу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався 10 квітня в районі міста Маноск, що північніше Марселя. Легковий автомобіль, що рухався трасою RD 5, з’їхав з дороги у кювет і загорівся.

Вогонь поширився на довколишню рослинність і перетворився на масштабну лісову пожежу, загрожуючи також інфраструктурі підприємства, що спеціалізується на підземних газосховищах. Там активізували протоколи безпеки на випадок подібних інцидентів.

До часу, коли пожежники зупинили вогонь, пожежа знищила близько 2 гектарів лісу.

Внаслідок аварії постраждали двоє людей з автомобіля, у них легкі травми. Дорога довкола місця події залишалась перекритою значну частину дня.

У Варшаві 10 квітня евакуйовували школу через розпечений метал, що почав диміти.

У Німеччині ввечері 9 квітня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас.